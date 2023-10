Milano. Sorpresi con 46 kg di sostanze stupefacenti, due giovani arrestati

MILANO – Arrestati due giovani a Milano in possesso di un importante quantitativo di sostanze stupefacenti, sorpresi dai Carabinieri della Compagnia del Duomo in flagrante mentre caricavano in macchina il bottino da, presumibilmente, spacciare.

A insospettire le forze dell’ordine alcuni movimenti poco chiari dei due ragazzi in un immobile nella periferia est della città, nel pomeriggio dello scorso 26 settembre. Sottoponendoli a controllo, li hanno sorpresi a caricare alcune buste su un veicolo, a bordo del quale hanno trovato circa 8 kg di hashish, oltre 1 kg di marijuana e 8000 euro in contanti, nonché le chiavi di accesso ad una cantina sita al piano seminterrato dello stabile da cui erano appena usciti.

Estendendo le indagini, i militari hanno appurato che i giovani, entrambi milanesi e incensurati, rispettivamente di 35 e 27 anni, avevano realizzato un vero e proprio laboratorio per la preparazione e lo stoccaggio di ingenti quantitativi di droga, verosimilmente destinati anche ad altre città della Lombardia, recuperando e sequestrando all’interno del deposito ulteriori 28 kg di hashish, altri 9 kg circa di marijuana e vario materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Al termine delle operazioni, gli arrestati sono stati condotti presso il carcere di San Vittore, in attesa del giudizio di convalida e a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro per essere successivamente analizzata.