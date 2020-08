Milano, spacciatore ingoia la cocaina per evitare l’arresto

MILANO – Nel pomeriggio di ieri, gli agenti delle Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano hanno arrestato tre cittadini marocchini, uno di 32 e due di 39 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale.

I poliziotti in moto, durante il servizio di controllo del territorio, in Corso Venezia hanno individuato una vettura parcheggiata con quattro uomini all’interno e hanno proceduto al controllo. Alla vista degli agenti, uno di loro è subito scappato ed è stato poi bloccato in Piazzale Loreto mentre gli altri, a seguito di perquisizione, hanno opposto resistenza.

Nel vano contenitore della portiera destra della vettura, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 3,5 grammi di cocaina suddivisa in quattro involucri e, nelle tasche dei pantaloni dei fermati, hanno trovato oltre 1.300 euro in contanti.

Durante le fasi di controllo degli agenti, uno dei pusher, ha ingerito degli involucri contenente cocaina che sono stati espulsi dopo che l’uomo è stato trasportato all’Ospedale Fatebenefratelli. Infine, i poliziotti hanno indagato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso il quarto uomo, un cittadino marocchino di 30 anni.