MILANO – Un agguato in piena regola quello in cui, lunedì pomeriggio, è caduto Antonio Crisandi, 63enne ucciso a colpi di pistola a Rozzano, in un parchetto nelle vicinanze del centro commerciale “Il Gigante”.

L’uomo, originario di Napoli, era stato raggiunto da due individui a bordo di uno scooter, uno alla guida del motorino l’altro armato avrebbe esploso di versi colpi all’indirizzo del 63enne. I due poi erano fuggiti facendo per il momento perdere le loro tracce.

All’indomani dell’accaduto, il killer e il suo complice si sono costituiti: l’omicida sarebbe legato da rapporti di parentela con la vittima. Ai carabinieri l’uomo, 35 anni, avrebbe motivato il gesto come una vendetta nei confronti di Crisandi, accusato dal suo assassino di aver abusato di una bambina.

Dichiarazioni che ora sono al vaglio dell’Arma dei carabinieri incaricata di chiarire i contorni della vicenda.