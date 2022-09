MOLTRASIO – Tragico rinvenimento nella mattinata di oggi, mercoledì, in un cantiere edile a Moltrasio: due operai residenti nel milanese, sono stati trovati morti in un container dove erano rimasti a dormire, probabilmente intossicati dalle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da un braciere acceso per scaldarsi durante la notte.

A fare la drammatica scoperta un collega di 62 anni, soccorso in codice verde dai soccorritori in stato di shock.

Stando a quanto appreso i due operai non risiedendo in zona avevano deciso di trascorrere la notte in un prefabbricato del cantiere edile di via Ranzato, all’uscita della galleria di Cernobbio. Per scaldarsi avrebbero acceso un falò. Il container non aveva però il ricambio d’aria, i due operai sarebbero morti nel sonno intossicati dalle esalazioni di monossido di carbonio.

Sul posto si sono portati i soccorsi e i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi del caso.