LIPOMO – Attimi di paura questa mattina poco dopo le 8 a Lipomo dove una mongolfiera in volo per motivi da chiarire ha perso quota, precipitando.

Il grande pallone è rimasto impigliato in un albero. Sul posto, in via Poladra, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto al recupero degli occupanti della mongolfiera, fortunatamente tutti illesi, e alla messa in sicurezza dell’area.