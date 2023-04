Mongolfiera urta i cavi elettrici e prende fuoco, tre feriti

CASSINA RIZZARDI – Intervento dei soccorritori nella giornata di ieri, mercoledì 5 aprile, a Cassina Rizzardi in via Papa Giovanni XXIII per una mongolfiera che dopo un impatto con linea elettrica ha preso fuoco.

L’allarme è scattato poco dopo le 19.15, in posto si sono portati i sanitari e i Vigili del Fuoco.

Da chiarire cosa sia accaduto: la mongolfiera dopo aver perso quota è finita contro i cavi Enel, prendendo fuoco e precipitando, finendo contro il cancello di un’abitazione privata.

Una tragedia sfiorata: fortunatamente le tre persone a bordo, due turisti e il conducente, sono state soccorse e portate in ospedale per le cure del caso.