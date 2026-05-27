Monte Grona, chiusa la Ferrata del Centenario per rifare il cavo di sicurezza

Sul Monte Grona avviato il rifacimento completo del cavo di sicurezza della Ferrata del Centenario: lavori affidati a GeoProtection

Inaugurata nel 1985 e già riattrezzata nel 2006, la ferrata si sviluppa per 700 metri lungo la cresta sud-est del Monte Grona

PLESIO – La Ferrata del Centenario CAO Como al Monte Grona resterà chiusa per consentire un intervento completo di sostituzione del cavo di sicurezza interno lungo l’intero tracciato. La struttura è stata smantellata e, nelle prossime quattro settimane circa, verrà interamente riattrezzata dalla GeoProtection e dai tecnici lecchesi specializzati già impegnati in passato nella sistemazione delle ferrate Gamma sul Resegone.

Si tratta di uno degli itinerari attrezzati più impegnativi dell’area lariana, una ferrata difficile che risale la cresta sud-est del Monte Grona attraverso i cosiddetti “Denti del Grona”, con un percorso aereo e articolato che conduce direttamente in vetta.

L’intervento riguarda quindi un tracciato particolarmente frequentato dagli appassionati di montagna e arrampicata, inaugurato il 2 giugno 1985 e già completamente riattrezzato nel 2006. La ferrata si sviluppa per circa 700 metri complessivi, con 400 metri di dislivello e un tempo medio di percorrenza di circa due ore e mezza.

Il punto di partenza dell’itinerario è ai Monti di Breglia (996 m), in provincia di Como. Dal tornante prende avvio una strada sterrata con indicazioni per il Monte Grona e il Rifugio Menaggio. Da qui si può scegliere tra il sentiero alto, più panoramico ma anche più faticoso, e quello basso, leggermente più lungo ma meno impegnativo. Entrambi conducono al Rifugio Menaggio, quota 1.373 metri, da cui si prosegue seguendo la segnaletica fino all’attacco della ferrata.

L’avvicinamento richiede circa un’ora e mezza dai Monti di Breglia. Lungo il percorso, oltre alla componente tecnica della salita, uno degli elementi più apprezzati resta il panorama aperto sul Lago di Como, sul Ceresio e sulle Grigne, visibile sia durante la progressione sia dalla cima del Monte Grona.