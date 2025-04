Monza. Ciclista investito da un camion e trascinato per oltre 500 metri

MONZA – Questa mattina, poco dopo le 11.30, grave incidente stradale a Monza, all’incrocio tra via Dante e viale Cesare Battisti. Un uomo di 70 anni in bicicletta procedeva affiancato ad un autoarticolato in viale C. Battisti e, per cause ancora da accertare, è stato investito dal mezzo e trascinato insieme alla sua bicicletta per oltre 500 metri, in direzione della Villa Reale.

Inutili i soccorsi per l’uomo, residente a Milano, di cui non si è potuto far altro che constatare il decesso. Alla guida dell’autoarticolato un uomo di 48 anni residente in Brianza, che, dopo l’impatto, ha proseguito la marcia sul proprio mezzo in direzione Biassono.

I testimoni hanno fornito agli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto, elementi che, insieme alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare l’azienda proprietaria del mezzo e il conducente alla guida. Sottoposto ad alcoltest è risultato negativo, mentre sono in corso altri esami e accertamenti. L’uomo è indagato per omicidio stradale.

A supporto della Polizia di Monza sono intervenute pattuglie dal Comando di Seregno e della Polizia Provinciale, per affiancare l’attività di indagine e supportare la regolazione del traffico, che risulta congestionato nella zona interessata dall’incidente, a causa dei rilievi ancora in corso su un’area di oltre 1000 metri. La salma della vittima è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.