Monza, colpito da infarto al parco. Rianimato dai passati e dai carabinieri

MONZA – Deve la vita a chi lo ha soccorso per primo, chi lo ha notato accasciarsi colpito da malore e ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco, e ai carabinieri intervenuti con un defibrillatore in dotazione alle pattuglie: il 35enne che ha accusato un infarto è stato portato in ospedale in condizioni gravi ma il suo cuore era tornato a battere e già respirava in autonomia quando sono arrivati i sanitari del 118.

E’ successo sabato al Parco di Monza. Mobilitati dalla centrale operativa automedica, ambulanza, elisoccorso e i carabinieri. Sono gli uomini dell’Arma ad arrivare per primi sul posto e utilizzano il defibrillatore per rianimare l’uomo.

All’arrivo dei soccorritori il 35enne stava già respirando autonomamente. I soccorritori lo hanno trasportato in cordice rosso all’ospedale