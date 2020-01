MONZA – “In riferimento alle notizie circolate in data odierna, dopo accurate verifiche effettuate, emerge che non esiste nessun caso di Coronavirus in provincia di Monza“. Lo ha fatto sapere attraverso una nota Regione Lombardia a seguito del ricoverato di un paziente all’ospedale San Gerardo per un caso sospetto. Al termine di tutti gli accertamenti è stato escluso il contagio dell’uomo, reduce da un viaggio in Cina.