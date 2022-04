Monza: perseguitava pallavolista della serie A e della nazionale. Arrestato 55enne

L’arresto è scattato ieri, domenica: l’uomo era al Monza Arena ad aspettare la sportiva per gli allenamenti

Il 55enne la perseguitava con messaggi sui social e appostamenti durante le gare

MONZA – E’ stato arrestato ieri, domenica 10 aprile, in flagranza di reato per atti persecutori un 55enne, originario del Novarese, accusato di perseguitare con messaggi sui social e con appostamenti durante le gare, una pallavolista di serie A e della nazionale italiana di volley. Le indagini del carabinieri sono iniziate dopo la denuncia della sportiva che ha riferito di essere costantemente perseguitata dall’uomo.

I militari della compagnia di Monza hanno così predisposto immediatamente un sistema di controllo e vigilanza per tutelare la vittima: ieri pomeriggio l’auto dell’uomo è stata localizzata, grazie ai sistemi di lettura targhe del Comune, a Villasanta.

La centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Monza ha così allertato le pattuglie in servizio: i militari sono riusciti così a rintracciare il 55enne al Palazzetto dello sport Arena di Monza in attesa della pallavolista per l’inizio degli allenamenti. Bloccato non ha opposto resistenza. La Procura della Repubblica di Monza ha disposto la traduzione in carcere in attesa dell’udienza di convalida.