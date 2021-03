MONZA – Gli era stata rubata all’inizio di marzo. La bicicletta a tre ruote era il mezzo con cui si muoveva un monzese diversamente abile con difficoltà motorie di 46 anni. Lo scorso 3 marzo gli agenti della Polizia Locale avevano trovato la bicicletta abbandonata in un giardino pubblico di via Umbria. Il giorno successivo l’Ufficio di Polizia Giudiziaria, che gestisce gli oggetti e le biciclette ritrovate sul territorio, ha pubblicato la fotografia del «triciclo» sulla pagina Facebook @bicicletteritrovatemonza. Nel pomeriggio del giorno stesso presso il Comando di via Marsala si è presentato un uomo che, informato da alcuni amici dell’esistenza della pagina Facebook, aveva visto la foto del suo mezzo di trasporto. Dopo averlo descritto con dovizia di particolari, gli agenti hanno provveduto a restituire al legittimo proprietario triciclo.

Quasi settanta foto di bicilette rubate. Da quando è stata messa online la pagina Facebook @bicicletteritrovatemonza, cioè da aprile 2019, sono state pubblicate 67 foto di biciclette rinvenute sul territorio della città e con molta probabilità rubate. Di queste 6 sono state restituite ai legittimi proprietari che hanno potuto dimostrare l’effettivo diritto.