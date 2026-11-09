Monza, scontro tra due auto durante un inseguimento: tre feriti

E’ successo questa mattina dopo le 11

MONZA – Un inseguimento dei Carabinieri si è concluso con un violento incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, lunedì 9 novembre, a Monza. Due automobili si sono scontrate frontalmente lungo via Borgazzi, all’altezza dello svincolo per le tangenziali, in un impatto particolarmente violento che ha provocato il ribaltamento di entrambi i veicoli.

Secondo le prime ricostruzioni, una delle vetture era stata intercettata dai militari a Sesto San Giovanni e stava proseguendo in direzione di Monza quando si è verificato lo schianto.

Nell’impatto entrambe le auto si sono ribaltate. Il bilancio è di tre persone ferite, trasportate in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.