Monza, torna il Villaggio della Salute: tre giorni di prevenzione

Dal 9 all’11 ottobre appuntamento con convegno, screening, consulti medici gratuiti e iniziative per cittadini e famiglie

MONZA – A Monza torna il Villaggio della Salute, giunto alla seconda edizione, con tre giornate dedicate alla prevenzione, alla salute e al benessere. L’appuntamento è in programma da venerdì 9 a domenica 11 ottobre 2026, con un programma che riunisce istituzioni, realtà sanitarie, partner scientifici e associazioni.

A organizzare l’iniziativa sono L’Arte di Iniziare e MBNews, indicati nel comunicato anche come media partner. Il progetto coinvolge una rete di aziende, realtà scientifiche e associazioni, con il patrocinio di Comune di Monza, Provincia di Monza e Brianza e Regione Lombardia – Il Consiglio. Tra i sostenitori figurano BCC Carate e Treviglio, Acinque e BrianzAcque, mentre LILT Milano Monza Brianza è Charity Partner dell’evento.

L’apertura della manifestazione è prevista venerdì 9 ottobre allo spazio Manzoni16, dove alle 17 si terrà il convegno “Monza città della salute – Vivremo fino a 100 anni. Il nostro territorio è pronto? La nuova alleanza tra istituzioni, medicina, prevenzione e territorio”. I lavori prenderanno il via alle 16.30 con l’accreditamento, seguito dai saluti istituzionali e da due tavole rotonde dedicate alla collaborazione tra pubblico e privato e alla sostenibilità dei sistemi sanitari di fronte all’aumento dell’aspettativa di vita.

La giornata inaugurale si chiuderà alle 21 con lo spettacolo “Medicina Spericolata – Un viaggio tra scienza, coraggio e ironia”, con Silvia Bencivelli e Dario Vergassola. Lo spettacolo, promosso da Roche, sarà a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

Il cuore della manifestazione sarà sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle 10 alle 18, in Piazza Trento e Trieste e nelle aree limitrofe. La cittadinanza potrà accedere a centinaia di screening e consulti medici gratuiti, con attività dedicate alla senologia, alla prevenzione cardiovascolare, all’udito, alla salute mentale, alla nutrizione e a diversi ambiti della medicina specialistica.

In Largo IV Novembre sarà presente lo Spazio LILT Mobile, con visite senologiche, ecografie per le donne under 40 e mammografie in tomosintesi per le over 40. Bianalisi proporrà un’attività dedicata alla prevenzione cardiovascolare, mentre ASST Brianza presenterà il servizio gratuito “Psicologia delle Cure Primarie e di Comunità”, attivo nelle 17 Case di Comunità del territorio. ATS Brianza sarà invece presente con i propri professionisti per attività di sensibilizzazione sulla prevenzione del gioco d’azzardo e sugli screening oncologici.

Il programma comprende inoltre controlli e consulti con Croce Rossa Italiana, U.G.A. Nutraceuticals, Farmacia Triante e FarmaCoM, oltre alle attività della Clinica Mobile Aurem Udito, dello Studio Dentistico Rossini, degli Istituti Clinici Zucchi, dell’Istituto Auxologico Italiano e di Cerba HealthCare. Tra le proposte anche il Colon Tour, consulti specialistici, attività di fisioterapia e percorsi dedicati alla longevità e ai check-up.

Spazio anche alla salute mentale. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, Santagostino proporrà consulenze gratuite su diversi temi, tra cui allattamento, sonno del neonato, prevenzione vaccinale, osteopatia, insonnia e supporto psicologico alla genitorialità. Gli esperti degli Istituti Clinici Zucchi saranno disponibili per colloqui sulle funzioni cognitive e consulenze psichiatriche, mentre la Fondazione Life on Mind proporrà attività dedicate al rapporto tra salute mentale, alimentazione e benessere.

Accanto alla parte sanitaria sono previste attività sportive e iniziative rivolte alle famiglie. In programma appuntamenti con Monza Social Ride (MSR) e MB Runners, simulatori professionali di moto di Moto Trainer, dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore a cura della Croce Rossa Italiana, oltre alle attività delle associazioni del territorio.

Tra le iniziative anche la Bag della Salute, una shopper con gadget, campioni omaggio e materiale informativo. Per ottenerla sarà possibile registrarsi sul sito ufficiale oppure completare il “Percorso della Prevenzione”, raccogliendo 3 braccialetti colorati della prevenzione visitando gli stand dei partner e delle associazioni. Le bag saranno disponibili fino a esaurimento scorte.

Il programma è sostenuto da una rete di partner scientifici, aziende e realtà del Terzo Settore. Tra i partner scientifici figurano, oltre a quelli già citati, FarmaCoM Monza, Life on Mind, U.G.A. Nutraceuticals, Roche e Istituto Auxologico Italiano. Tra le realtà coinvolte anche White Mathilda, La Farfalla Bianca ETS, AVIS Comunale Monza, La Meridiana e Assomensana.

Il programma completo degli screening e tutte le informazioni sulla manifestazione sono disponibili sul sito ufficiale: www.villaggiodellasalutemonza.it