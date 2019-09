Monza, torna la Rassegna delle Associazioni Artistiche “LetterArte”

MONZA – Dal 28 settembre torna la Rassegna delle Associazioni Artistiche Monzesi, “LetterArte” presso la Galleria Civica di Monza, lo spazio espositivo di via Camperio.

Nata nel lontano 2006 sotto l’egida del G.A.A.M. (Gruppo Associazioni Artistiche Monzesi), in collaborazione con il Comune di Monza, giunge ora alla quattordicesima edizione e come di consueto offre alle associazioni artistiche cittadine la possibilità di mostrare al pubblico le migliori creazioni dei soci. In calendario incontri, conferenze e laboratori didattici che arricchiscono la Rassegna offrendo opportunità di approfondimenti culturali.

Da quest’anno si aggiunge un’importante novità: una giuria di esperti selezionerà i migliori artisti di ogni Associazione i quali avranno l’occasione di esibirsi in una mostra collettiva nel corso dell’anno venturo.

“LetterArte è un importante contenitore che promuove l’arte monzese e l’attività delle Associazioni Artistiche cittadine che hanno l’opportunità di far conoscere il proprio repertorio” – spiega l’Assessore alla Cultura Massimiliano Longo – “Quest’anno in particolare la rassegna è incentrata sull’arte visiva e figurativa, come previsto dal tema guida della nostra programmazione culturale 2019”.