MONZA – Un uomo di 42 anni è morto nella tarda mattinata di oggi, domenica, ucciso a coltellate.

L’omicidio si è consumato in via Fiume poco prima dell’una. Nonostante l’intervento dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto si sono portati anche i Carabinieri per indagare sull’accaduto.