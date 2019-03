MORBEGNO (SO) – Oggi pomeriggio, martedì, i tecnici della stazione di Morbegno del Cnsas, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, sono usciti a supporto dell’elisoccorso per l’intervento di recupero di un boscaiolo in località Erdona, comune di Cosio Valtellino, a 1200 metri di quota.

L’uomo, residente in zona, nell’infortunio ha riportato lo schiacciamento di una gamba sotto a un tronco. Sul posto anche i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Le squadre (sei in tutto i tecnici impegnati) hanno dato una mano per l’imbarellamento e il recupero. In pochi minuti l’uomo è stato portato in ospedale.