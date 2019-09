Morbegno. Si infortuna sul Legnone, intervento del Soccorso Alpino

MORBEGNO (SO) – Intervento oggi, domenica, sul Monte Legnone, nella zona di Pescegallo. I tecnici della stazione di Morbegno, VII Delegazione Valtellina Valchiavenna del Soccorso alpino, erano già nelle vicinanze, impegnati in una delle tante esercitazioni periodiche a cui partecipano per garantire una efficienza costante

Sono intervenuti anche i militari del Sagf – Guardia di finanza. Un escursionista milanese, che era in compagnia di altre persone, è scivolato e si è fatto male a un piede, probabile frattura. Si trovava a 2400 metri di quota e in zona la nebbia a tratti impediva l’accesso dell’elicottero.

Non appena è stato possibile, il mezzo è arrivato sul posto, è avvenuto il recupero e l’uomo è stato portato in ospedale a Sondrio.