PONTE LAMBRO – Lutto in paese e nel mondo sportivo calcistico per la scomparsa di Carlo Tavecchio, ex presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (2014-2017). Si era dimesso dalla Federcalcio dopo la mancata qualificazione ai mondiali 2028 in Russia della Nazionale guidata da Ventura. Dal gennaio 2021 Tavecchio era presidente della Lega Nazionale Dilettanti Lombardia.

