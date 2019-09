Muore escursionista di 41 anni precipitato sul monte Toro

La tragedia si è consumata oggi sotto gli occhi del fratello

FOPPOLO – Tragedia sul monte Toro nel comune bergamasco di Foppolo, dove, nella mattinata di oggi, sabato, alle 12.30 circa, un escursionista di 41 anni è morto dopo essere precipitato per diversi metri.

L’uomo era in compagnia del fratello che lo precedeva, di ritorno dall’escursione sul monte Toro. Giunti in un punto esposto, il 41enne sarebbe scivolato precipitando per diversi metri, una caduta che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Sondrio e i volontari del Soccorso Alpino.