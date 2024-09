Muore schiacciato da un escavatore, tragedia sul lavoro a Dalmine

DALMINE (BG) – Un uomo di 58 anni è morto schiacciato da un escavatore a Dalmine. L’incidente mortale è avvenuto oggi, 19 settembre, poco prima delle ore 12 in via Levante a Dalmine, in provincia di Bergamo. Sul posto l’automedica, l’ambulanza e i Vigili del Fuoco, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Intervenuti anche le forze dell’ordine e il personale di Ats che dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto.