ERBA – Un patrimonio dal valore complessivo stimato in oltre un milione di euro, tra immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie, è stato sequestrato dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’operazione di prevenzione patrimoniale che coinvolge tre presunti esponenti di spicco della locale di ‘ndrangheta di Erba e Canzo.

Il provvedimento, finalizzato alla confisca dei beni, è stato emesso dal Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, su richiesta congiunta dei Questori di Milano e Como e del Procuratore di Milano.

I destinatari sono tre cittadini italiani di 51, 55 e 59 anni, pluripregiudicati e già coinvolti nell’indagine “Hocus Pocus”. A loro carico, a vario titolo, contestazioni per associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, usura, reati tributari e intestazione fittizia di beni, con l’aggravante del metodo mafioso. Il sequestro è stato eseguito dagli uffici delle misure di prevenzione patrimoniali delle Divisioni Anticrimine delle Questure di Milano e Como.

Nel dettaglio, nei confronti del 59enne, gli accertamenti patrimoniali hanno permesso di individuare due immobili, uno a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, e l’altro a Ponsacco, in provincia di Pisa. Sequestrati anche i saldi di diversi conti correnti, per un valore complessivo stimato di circa 600mila euro.

Per il 51enne, gli agenti della Questura di Como hanno disposto il sequestro di diverse disponibilità finanziarie e dell’intera partecipazione societaria in una società immobiliare a lui intestata. La società detiene immobili a Rho, Rosarno, Turate e Gorla Minore. Il valore complessivo dei beni sequestrati supera i 320mila euro.

Infine, nei confronti del 55enne è stato disposto il sequestro di disponibilità finanziarie per circa 150mila euro, riconducibili anche ai rapporti finanziari dei suoi familiari. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che due immobili e un terreno situati a Uboldo, in provincia di Varese, e intestati a familiari, siano stati acquistati con risorse prive di adeguata giustificazione.

L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata attraverso l’aggressione dei patrimoni ritenuti illecitamente accumulati, con particolare attenzione al contesto della locale di ‘ndrangheta radicata tra Erba e Canzo.