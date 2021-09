POZZUOLO MARTESANA – Grave infortunio sul lavoro nell’hinterland di Milano: un operaio è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo un incidente con l’escavatore.

Il fatto si è verificato in un cantiere in via Bellini a Pozzuolo Martesana. Il lavoratore, 61 anni, ha riportato un grave trauma da schiacciamento al bacino e ad una gamba. Per soccorrerlo è stato fatto intervenire anche l’elicottero del 118.