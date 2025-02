Nesso, deteneva tartarughe senza documenti e in cattive condizioni: denunciato

NESSO – Deteneva dodici tartarughe senza documentazione e in condizioni incompatibili con la loro natura. Per questo un uomo, residente a Nesso, è stato denunciato ieri pomeriggio, venerdì, dai militari della stazione carabinieri di Pognana Lario e quelli del nucleo Carabinieri Cites di Ponte Chiasso.

Nel corso di un controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di 12 esemplari di tartarughe “Testudo Hermanni” in condizioni incompatibili con la loro natura e senza documentazione comprovante la legale acquisizione, nonché sprovvisti di marcaggio. Non solo: due degli esemplari risultavano purtroppo deceduti. Dopo l’intervento dei carabinieri, gli animali sono stati posti in sequestro e trattenuti temporaneamente presso il Comando Arma in attesa di individuare un ente preposto a cui affidarli.

Nello specifico l’uomo è stato deferito per i reati previsti dalle legge 150/92 detenzione di animali senza la prescritta documentazione e dall’articolo 727 de codice penale relativo all’abbandono di animali.