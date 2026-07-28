Novate Milanese. Incendio in un impianto di trattamento rifiuti: ferito un operaio

Sul posto operano numerose squadre dei Vigili del Fuoco di Milano, con il supporto dei comandi limitrofi, per contenere le fiamme

L’incendio è divampato intorno alle 5 in via Fratelli Beltrami: un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale

NOVATE MILANESE – Un incendio è divampato all’alba di oggi, martedì 28 luglio, all’interno di un’azienda per il trattamento dei rifiuti in via Fratelli Beltrami, a Novate Milanese. Nel rogo è rimasto ferito un operaio, che è stato soccorso e trasportato in ospedale.

L’allarme è scattato intorno alle 5.00. Da quel momento sono al lavoro numerose squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano, supportate da mezzi provenienti dai comandi limitrofi. L’intervento è finalizzato allo spegnimento delle fiamme e al loro contenimento, per evitare che l’incendio possa propagarsi ulteriormente all’interno dell’impianto.

Le operazioni di messa in sicurezza risultano tuttora in corso, e non sono state rese note, al momento, le cause dell’incendio.