BLEVIO – Nuova frana a Blevio, il comune del Comasco già pesantemente colpito dai nubifragi di quest’estate. Le precipitazioni della scorsa notte hanno ingrossato gli argini del torrente Pertus nei pressi della frazione di Capovico a Blevio, provocandone lo smottamento.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 29 settembre. I Vigili del Fuoco di Como sono a lavoro per mettere in sicurezza le strade interessate dall’esondazione, ma la SP 583 Lariana resta percorribile solo per i mezzi di soccorso.