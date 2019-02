Il record lo ha stabilito a Tusten in Norvegia lo scorso 9 febbraio

Grandissima impresa per Kilian Jornet Burgada che, sci ai piedi, in 24 ore è riuscito a macinare la bellezza di 23.486 m di dislivello positivo

TUSTEN (Norvegia) – Un altro super record mondiale per Kilian Jornet Burgada che lo scorso fine settimana, sulle nevi norvegesi di Tusten, in 24 ore riuscito a salire con gli sci ben 23.486 metri di dislivello positivo.

“Non la è mia definizione di ‘giornata divertente’ ma sono super eccitato di questi giorni e del test di sci con me stesso. Ora sono solo molto stanco! Grazie a Tina Joan e tutte le persone di Romsdal Rando e del Tusten Ski Center per l’aiuto e che hanno reso questi 23.468 metri più veloci” ha scritto su Twitter.

Il record conquistato il 9 febbraio è l’ennesimo exploit sportivo dell’atleta catalano del team Salomon. Numeri da capogiro per Kilian che, per portarsi a casa il nuovo record precedentemente detenuto dal’atleta di casa Lars Erik Skjervheim (20939 m) ha tenuto una velocità media in salita di 979 m/h, mentre in discesa è riuscito a toccare punto di ben 115 km/h.