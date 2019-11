Ore 21.22: scossa di terremoto a Ponte in Valtellina

FUORI PROVINCIA (Ponte in Valtellina – SO) – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Ponte in Valtellina (provincia di Sondrio) questa sera, mercoledì.

La scossa di terremoto è stata avvertita alle 21.22 di questa sera, con epicentro ad una profondità di circa 12 km.

Stando alle informazioni sinora raccolte non ci sarebbero né danni, né feriti.

Di seguito lo screenshot della schermata del sito dell’Ingv con i dati relativi alla scossa di terremoto rilevata a Ponte in Valtellina.