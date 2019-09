Orio al Serio. Cade un ultraleggero: un morto e tre feriti

La tragedia questa mattina alle 10.20

L’aereo è caduto nelle vicinanze dell’Aeroclub di Orio al Serio

ORIO AL SERIO – Tragedia a Orio al Serio dove alle 10.20 di questa mattina, sabato, un aereo ultraleggero con a bordo quattro persone è caduto.

Purtroppo nel violento impatto con il suolo ha perso la vita una donna, mentre le altre tre persone a bordo sono rimaste ferite.

Il velivolo, un Mooney MK 20, stava sorvolando la zona in prossimità dell’Aeroclub, situato vicino all’aeroporto di Orio al Serio, quando, per cause ancora da stabilire, è precipitato.

Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso tra cui: l’elisoccorso di Bergamo, tre ambulanze, due auto mediche, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.