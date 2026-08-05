Orizzonti Sonori porta musica e natura sui sentieri della Valle Imagna

Si parte sabato 8 agosto alle 20.30 al Passo del Palio, al confine con Morterone, con il primo concerto al tramonto

Dal quartetto d’ottoni del Conservatorio di Bergamo alla Sweet Voice Band, fino al Coro Fior di Monte di Zogno, il festival propone un programma che valorizza il patrimonio naturale della Valle Imagna

VALLE IMAGNA – La musica si intreccia con il paesaggio e la storia della Valle Imagna in occasione della nuova edizione di “Orizzonti Sonori – Festival tra musica e natura sul periplo della Valle Imagna”, rassegna promossa da Associazione Filodrammatica Oltre Confine ETS, con la direzione artistica di Giuseppe Capoferri e Damiano Rota. L’iniziativa è realizzata con il contributo di Fondazione Cariplo e il patrocinio di numerosi enti del territorio, proponendo un calendario di appuntamenti che unisce musica dal vivo, escursioni e momenti di approfondimento storico-paesaggistico.

Il festival prenderà il via sabato 8 agosto al Passo del Palio, nel territorio di Brumano, al confine con Morterone, dove alle 20.30 è in programma il “Concerto al tramonto nel magico scenario della Costa del Palio”. Protagonista sarà il quartetto d’ottoni della classe del professor Massimo Capelli, in collaborazione con il Politecnico delle Arti di Bergamo – Conservatorio di Musica “Gaetano Donizetti”. L’evento sarà preceduto da un’illustrazione storico-paesaggistica curata da Luca Rota, scrittore e studioso dei paesaggi montani. Il ritrovo per la salita è fissato alle 18.30 dalla località Stanga. In caso di maltempo il concerto si terrà alle 21 nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Brumano.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 9 agosto, alle 11, ai Tre Faggi di Fuipiano Valle Imagna, con il concerto in duo “10 corde attraverso i secoli dall’Europa al Nuovo Mondo”, affidato a Gabriele Garofano al violoncello e Bruno Giuffredi alla chitarra. L’escursione partirà alle 9.30 dall’acquedotto di Fuipiano Valle Imagna, mentre l’introduzione storico-paesaggistica sarà curata dal professor Rodolfo Invernizzi. In caso di maltempo il concerto sarà ospitato nella sede della Pro Loco di via Marconi 4 a Fuipiano Valle Imagna.

La rassegna proseguirà mercoledì 12 agosto, alle 21, nella località Forcella Alta di Costa Valle Imagna, al laghetto del Pertus, con “Note d’amore sotto le stelle”, concerto del gruppo Sweet Voice Band. Sul palco saliranno Paola Damiani (voce), Luca Garavelli (sassofono e clarinetto), Andrea Parolini (basso), Daniele Parolini (chitarra), Paolo Saltarelli (batteria) ed Emanuela Zani (violino). L’introduzione storico-paesaggistica sarà affidata al dottor Andrea Mazzoleni. In caso di maltempo l’esibizione si svolgerà nel salone delle Scuole Elementari di Costa Valle Imagna.

La manifestazione si concluderà sabato 29 agosto, alle 19.30, sul Monte Linzone, nel territorio di Palazzago, con il “Concerto al tramonto nel magico scenario del Monte Linzone”. A esibirsi sarà il Coro Fior di Monte di Zogno, diretto da Franco Ambrosini. Anche in questo caso l’introduzione storico-paesaggistica sarà curata dal dottor Andrea Mazzoleni. La partenza dell’escursione è prevista alle 18.30 dal parcheggio in località Valcava, nel comune di Torre de’ Busi, lungo il sentiero basso verso la Cava. In caso di maltempo il concerto sarà trasferito alle 16 al Teatro dell’Oratorio di Palazzago.

Gli organizzatori raccomandano ai partecipanti di affrontare le escursioni con scarponcini da trekking e di munirsi di torcia elettrica o lampada frontale.

Il festival si avvale inoltre della collaborazione dei Gruppi Alpini di Fuipiano, Corna Imagna, Sant’Omobono Terme, Palazzago, della Sezione di Bergamo – Gruppo di Costa Valle Imagna, degli Amici Alpini dei Tre Faggi e dell’assistenza sanitaria della Croce Rossa Italiana – Comitato di Bergamo Unità Valle Imagna.