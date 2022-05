Osio Sopra, incidente col fuoco. Ustionati cinque bambini

OSIO SOPRA – Grave incidente quello accaduto lunedì mattina nella bergamasca ad Osio Sopra, dove cinque bambini e tre adulti sono stati soccorsi a causa di fiamme non controllate divampate durante un’attività ricreativa nel giardino della scuola.

Secondo le prime informazioni diffuse, è stato riferito che adulti e bimbi erano impegnati a cucinare alcuni marshmallow quando qualcosa sarebbe andato storto.

E’ una bambina di quattro anni ad avere subito le conseguenze più gravi: è stata trasportata in codice rosso all’ospedale per ustioni multiple. Altri quattro bambini sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo per ustioni varie.

Tre adulti invece sono stati ricoverati in codice verde per intossicazione da fumi e ustioni.