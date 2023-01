ERBA – Una presunta opera di sabotaggio si è verificata nei giorni scorsi nella sala operatoria utilizzata per l’elettrofisiologia all’Ospedale Sacra Famiglia di Erba.

In seguito ad un malfunzionamento, gli elettricisti giunti per la riparazione avrebbero infatti segnalato alla direzione dei cavi danneggiati. Un episodio per il quale la struttura ha esposto querela contro ignoti ai Carabinieri di Erba, avviando anche un’indagine interna.

L’articolo completo su ErbaNotizie.com