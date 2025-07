Padenghe sul Garda: cade nelle acque del porticciolo, morto un 59enne

PADENGHE SUL GARDA (BS) – Drammatico incidente questa mattina, 12 luglio, alle ore 9 a Padenghe sul Garda (BS). La Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata allertata per un soccorso persona nelle acque interne del porticciolo comunale, dove un uomo è caduto nel lago per cause ancora in corso di accertamento.

Immediatamente sono state attivate le risorse operative: la Squadra Nautica del Distaccamento di Salò, i Soccorritori Acquatici e gli Operatori Speleo Alpino Fluviale (SAF), i Sommozzatori del nucleo regionale, l’elicottero Drago VVF proveniente dall’elinucleo di Varese e una squadra operativa del Distaccamento di Salò.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di individuare e recuperare l’uomo in tempi rapidi, ma purtroppo l’equipe sanitaria del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 59enne. Presenti sul posto anche la Polizia Locale e la Guardia Costiera, per le attività di competenza e la ricostruzione della dinamica dell’accaduto.