Dal 23 al 28 novembre incontri gratuiti, laboratori, consulenze psicologiche e aggiornamenti scientifici al Centro Parkinson dell’Ospedale CTO

MILANO – Sei giorni per conoscere meglio la malattia di Parkinson, confrontarsi con gli specialisti e offrire un sostegno concreto a chi convive quotidianamente con questa patologia e ai propri familiari. È l’obiettivo della Settimana del Parkinson 2026, in programma dal 23 al 28 novembre al Centro Parkinson dell’Ospedale CTO di Milano, iniziativa promossa dalla Fondazione Pezzoli per la Malattia di Parkinson ETS in collaborazione con l’ASST Gaetano Pini-CTO.

Il programma prevede sei giornate di appuntamenti gratuiti rivolti a pazienti, caregiver e familiari, con occasioni di ascolto, approfondimento e aggiornamento sui progressi della ricerca scientifica. A chiudere la settimana sarà il tradizionale Web Congress nazionale, sabato 28 novembre, trasmesso gratuitamente sul sito www.parkinson.it.

Al congresso parteciperanno neurologi, psicologi, fisioterapisti, nutrizionisti, ricercatori ed esperti di innovazione. Previsto anche un contributo video del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

“Vogliamo stare a contatto con i pazienti, ascoltarli e rispondere alle loro domande. L’ascolto è fondamentale. Allo stesso tempo vogliamo mostrare concretamente come vengono impiegate le risorse che ci vengono affidate grazie alla generosità di donatori e sostenitori: trasformiamo ogni contributo in ricerca, servizi e progetti che migliorano la vita delle persone”, spiega il professor Gianni Pezzoli, presidente della Fondazione.

Negli ultimi anni il Centro Parkinson e Parkinsonismi dell’ASST Gaetano Pini-CTO ha contribuito allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche e di percorsi di cura sempre più personalizzati. Un lavoro che punta a trasferire i risultati della ricerca nella pratica clinica e a migliorare le possibilità di trattamento.

“Dalla stimolazione cerebrale profonda adattativa alle terapie infusionali avanzate, fino agli studi sui fattori che influenzano la risposta ai trattamenti, il nostro impegno è trasformare i progressi scientifici in opportunità concrete per i pazienti”, sottolinea il direttore del Centro, il professor Ioannis Ugo Isaias.

Accanto all’attività scientifica, un’attenzione particolare è riservata al supporto delle persone malate e delle loro famiglie. Tra i servizi promossi dalla Fondazione figurano SOS Parkinson, il servizio telefonico attivo nei fine settimana, e il Centro Famiglia, che mette a disposizione gratuitamente percorsi di sostegno psicologico e psicoeducazione.

“Il Centro Famiglia è una risposta concreta ai bisogni quotidiani delle persone con Parkinson e dei loro caregiver. Un modello che integra ospedale, territorio e supporto psicosociale, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei pazienti e a ridurre il carico assistenziale”, evidenzia Rossana Giove, direttrice socio sanitaria dell’ASST Gaetano Pini-CTO.

La Settimana del Parkinson si articolerà in appuntamenti tematici. Il 23 novembre sarà dedicato ad alimentazione e nutrizione, mentre il 24 novembre spazio ad arteterapia e cantoterapia. Il giorno successivo, il 25 novembre, sarà la Giornata dell’Ascolto, con incontri psicologici individuali e di gruppo.

Il 26 novembre, con la Giornata della Conoscenza, pazienti e familiari potranno confrontarsi con neurologi, infermieri e altri specialisti. Il 27 novembre sarà invece la volta di Parkinson in Movimento, una giornata incentrata sull’attività fisica e sulla fisioterapia.

La manifestazione si concluderà sabato 28 novembre con il Web Congress nazionale, che proporrà una panoramica sui più recenti sviluppi clinici e scientifici, sui progetti di ricerca della Fondazione, sui servizi dedicati alle famiglie e sulle possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale nella pratica clinica.

“La ricerca è essenziale, ma altrettanto importante è accompagnare pazienti e caregiver lungo tutto il percorso della malattia. Oggi il Parkinson può essere gestito molto meglio rispetto al passato e consente, soprattutto nelle fasi iniziali, di mantenere una buona qualità di vita. Per questo è fondamentale combattere stigma, paure e isolamento”, conclude il professor Pezzoli.