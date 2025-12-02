Per Natale 28 crociere sul Lago di Como, ma lo sguardo è alle Olimpiadi

Oltre 5.600.000 passeggeri e 235.000 veicoli trasportati nei primi dieci mesi del 2025

Il senatore Morelli: “Prova tangibile dell’eccellente lavoro svolto dalla Navigazione Laghi”

COMO – La Motonave Orione, ormeggiata al Pontile Funicolare di Como, ha fatto da scenario ieri alla conferenza stampa di presentazione della quarta edizione de “Il Battello di Babbo Natale”, un’iniziativa che si è consolidata come appuntamento irrinunciabile del periodo natalizio lariano. L’evento, promosso da Navigazione Lago di Como, è stato inaugurato alla presenza del Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, del Prefetto di Como Corrado Conforto Galli e del Sindaco di Como Alessandro Rapinese e ha sancito il successo di un progetto che, nato in forma sperimentale nel 2022, è cresciuto costantemente grazie al forte interesse del pubblico.

L’edizione 2025 si presenta come la più ambiziosa, con ben 28 crociere programmate nei fine settimana che precedono il Santo Natale. Il tema scelto per quest’anno – “I giochi del mondo” – è affascinante, pedagogico ed in linea con l’importante appuntamento dei Giochi Olimpici 2026 che vedranno i laghi Maggiore e di Como palcoscenici privilegiati sui quali passerà la fiaccola olimpica. La Motonave Orione è stata idealmente suddivisa in cinque aree, per ogni continente vi è un gioco rappresentativo della storia dello stesso.

Le crociere, della durata di circa un’ora (orari di Partenza: 10:00 – 11:30 – 15:00 – 17:00), saranno aperte al pubblico nei seguenti giorni:

6, 7, 8 dicembre

13, 14 dicembre

20, 21 dicembre

Tariffe: Bambini fino a 11 anni hanno l’ingresso gratuito, mentre per gli adulti il costo è di €12. L’iniziativa ha avuto il suo prologo nei giorni 1 e 2 dicembre, dedicati alle scuole dell’infanzia e primarie del territorio lariano, con oltre 500 bambini attesi per le visite gratuite a bordo. Un aspetto particolarmente qualificante dell’iniziativa è l’impegno sociale. L’edizione 2025 è resa possibile anche dalla collaborazione con la Cooperativa Sociale Agorà97, i cui ragazzi sono attivamente coinvolti nella distribuzione dei prodotti e nelle attività di supporto.

Come sottolineato dal Gestore Governativo Navigazione Laghi, Pietro Marrapodi, si tratta di “un’esperienza importante, che unisce finalità sociale, crescita personale e reale inserimento in un contesto di lavoro”. Questa collaborazione promuove concretamente un percorso di risocializzazione educativa e professionalizzazione, superando le barriere legate alle diversità. A rendere l’esperienza ancora più completa, contribuisce la partnership con Mulino Bianco (Gruppo Barilla), i cui prodotti da forno saranno distribuiti gratuitamente a bordo come merenda offerta ai piccoli passeggeri”.

“I numeri parlano chiaro – ha commentato il Sen. Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato con delega al CIPESS – oltre 5.600.000 passeggeri e 235.000 veicoli trasportati nei primi dieci mesi del 2025 sono la prova tangibile dell’eccellente lavoro svolto dalla Navigazione Laghi e da tutte le realtà operative del territorio. Questi risultati non sono un punto di arrivo, ma la base solida per il percorso di destagionalizzazione che stiamo portando avanti con determinazione”. Il Senatore ha proseguito elogiando l’iniziativa per la sua capacità di coniugare successo turistico, impegno sociale e valore per la comunità locale: “La quarta edizione de ‘Il Battello di Babbo Natale’ è molto più di un semplice evento turistico. È un laboratorio di corresponsabilità e inclusione. L’attenzione rivolta alle scuole, con la partecipazione gratuita di oltre 500 bambini, e il coinvolgimento del terzo settore, dimostrano che l’economia del territorio può e deve camminare a braccetto con i bisogni della comunità e con l’educazione delle nuove generazioni”.

“Il successo del Lago di Como, che genera ricadute positive per le strutture ricettive e per l’artigianato di eccellenza, – ha concluso il Sottosegretario Morelli – è un modello da esportare. La sinergia tra istituzioni, mondo della scuola e partner privati è la chiave di volta per costruire un territorio che funziona e che offre un’alta qualità di vita e un’offerta turistica di livello internazionale per 365 giorni all’anno”.