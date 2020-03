POGNANA LARIO (CO) – Dramma all’alba di questa mattina, sabato, a Pognana Lario: un uomo di 52 anni è stato ritrovato morto, con un colpo di arma da fuoco alla testa, in via Matteotti.

La drammatica scoperta è stata fatta poco prima delle 7. Sul caso indagano i Carabinieri, al momento tutte le ipotesi sono aperte.