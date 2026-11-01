Ponte di Legno, incendio in un hotel nella notte: evacuate 40 persone

PONTE DI LEGNO (BS) – Un incendio è divampato nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre in una struttura alberghiera di Ponte di Legno, rendendo necessaria l’evacuazione precauzionale di 40 ospiti. Le fiamme, sviluppatesi sulla copertura in legno dell’edificio, hanno richiesto un imponente intervento dei soccorsi, con 50 Vigili del Fuoco impegnati per oltre sei ore nelle operazioni di spegnimento. Sedici persone sono state assistite dal personale sanitario, senza che si rendesse necessario il trasporto in ospedale.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando il rogo ha interessato il tetto della struttura. Le dimensioni dell’incendio e la complessità delle operazioni hanno richiesto la mobilitazione di uomini e mezzi provenienti da diversi distaccamenti dei Vigili del Fuoco, ai quali si sono aggiunte anche squadre del Corpo dei Vigili del Fuoco del Trentino, intervenute con un’autoscala e due autopompe.

Per contenere la propagazione delle fiamme e limitare i danni all’edificio è stato necessario utilizzare schiuma antincendio di ultima generazione. A coordinare le numerose squadre operative è stato il funzionario di guardia, giunto sul posto proprio per la complessità dell’intervento.

Nel frattempo, 40 persone presenti nella struttura sono state fatte evacuare a scopo precauzionale. Di queste, 16 sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, rifiutando successivamente il trasporto in ospedale. Alle 6.30 di domenica mattina l’incendio risultava completamente spento, dopo ore di lavoro da parte delle squadre impegnate nelle operazioni di soccorso.

Ingenti i danni riportati dalla copertura lignea dell’albergo, mentre il terzo piano mansardato è stato interessato dalla ricaduta dei prodotti della combustione e delle sostanze estinguenti impiegate durante lo spegnimento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza. Restano da chiarire le cause dell’incendio, sulle quali sono in corso le verifiche.