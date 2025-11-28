Ponte Lambro, incendio devasta tre appartamenti. 15 famiglie evacuate

E’ successo ieri sera, giovedì, in via Monte Grappa

In posto anche squadre dal Comando di Lecco e dal distaccamento di Valmadrera

PONTE LAMBRO – Nella serata di giovedì a partire dalle 20.45 le squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e distaccamenti di Cantù, Erba, Lomazzo, Canzo e del comando di Lecco sono intervenute in Ponte Lambro via Monte Grappa per incendio abitazione.

In posto i VVF hanno lavorato per lo spegnimento dell’incendio che ha interessato tre appartamenti e il relativo tetto.

Fortunatamente, nessun ferito, ma quindici famiglie sono state allontanate a titolo precauzionale dalle rispettive unità abitative fino alle verifiche finalizzate a confermare l’abitabilità degli appartamenti non interessati dalle fiamme.

In posto si è portato anche il sindaco, Ettore Pelucchi, insieme ai Carabinieri e i tecnici delle aziende energetiche di luce e gas. Da chiarire le cause del rogo.