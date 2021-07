E’ successo questa mattina, domenica, poco prima delle 12 a Pontida

L’elicottero era decollato da poco quando, per motivi tecnici, ha dovuto provare un atterraggio di emergenza nel bosco

PONTIDA – Ha avuto problemi tecnici subito dopo il decollo ed è così atterrato d’urgenza in un bosco poco lontano da dove era partito. E’ successo nella tarda mattinata di oggi, domenica 11 luglio, a Pontida, in località Grombosco, dove un elicottero privato con a bordo un uomo di 71 e uno di 60 anni, entrambi residenti nella zona, ha finito rovinosamente il suo volo tra gli alberi di un bosco.

Fortunatamente entrambe le persone a bordo sono riuscite a uscire da sole dall’abitacolo allertando così i soccorsi. Sul posto sono giunti l’elicottero dell’ospedale di Bergamo e due ambulanze, la Croce Bianca di Calusco e la Bianca di Bergamo.

Dopo le prime cure prestate sul posto, sono stati trasportati in ospedale, uno a Ponte San Pietro e l’altro a Verdellino, per accertamenti. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della stazione di Cisano.