Porlezza, scontro auto moto, morto un giovane di 26 anni

E’ successo lunedì mattina poco dopo le 11.30

Scontro tra un’auto e una moto, il motociclista di 26 anni ha perso la vita

PORLEZZA – Tragico incidente questa mattina, lunedì, a Porlezza, in via Ceresio. Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto: nel violento impatto il motociclista, un ragazzo di 26 anni, ha perso la vita.

E’ successo poco dopo le 11.30: sul posto sono stati inviati in codice rosso l’elisoccorso da Sondrio e un’ambulanza, purtroppo però per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Spetterà alle forze dell’ordine ora ricostruire l’esatta dinamica del sinistro costato la vita al 26enne.