Precipita da un sentiero e muore, tragedia nella zona del Lago del Truzzo

SAN GIACOMO FILIPPO (SO) – Un uomo è precipitato da un sentiero in cresta nella zona del Lago del Truzzo, in Valle del Drogo (laterale della Valchiavenna) nel territorio comunale di San Giacomo Filippo al confine con la Svizzera.

L’allarme è scattato intorno alle ore 14.30 di oggi, mercoledì 18 maggio. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, allertati anche gli uomini del Soccorso Alpino VII Delegazione Valtellina. Inutili tutti i tentativi di salvare la vita all’uomo, di cui al momento non sono note le generalità, è stato constatato il decesso sul posto.