Precipita dalla falesia di Grone, grave un giovane di 21 anni

GRONE (BG) – Un ragazzo di 21 anni è stato soccorso in gravi condizioni in seguito a un incidente in montagna avvenuto oggi, venerdì 7 marzo, a Grone in provincia di Bergamo. L’allarme è scattato poco dopo le 13, in località Acquasparsa, dove il giovane è precipitato da un altezza di 6 metri sulla falesia di Grone.

Il 21enne è stato soccorso in gravi condizioni (codice rosso) con traumi al cranio, al volto, al bacino e alle braccia. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso insieme all’automedica, e all’ambulanza. Allertati anche Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.