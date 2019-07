Precipita in una vasca di liquami, muore un operaio di 32 anni

Tragedia in una ditta di produzione di biogas del Lodigiano

Vittima un operaio di 32 anni precipitato in una vasca di liquami

MACCASTORNA (LO) – Nella mattinata di oggi, giovedì 25 luglio, si è consumata l’ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 32 anni è morto dopo essere precipitato in una vasca di liquami in ditta di produzione di biogas di Maccastorna, in provincia di Lodi.

Il giovane, dopo la caduta, non è stato visto nè sentito dai colleghi, impossibile il recupero immediato in quanto non era imbragato.

L’allarme è scattato poco prima delle 9, sul posto è intervenuto un mezzo di soccorso avanzato di Cremona e un mezzo di soccorso di base di Codogno. Avvertite anche le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco che hanno tentato l’individuazione del paziente ma senza successo. L’operaio, infatti, è sprofondato nella vasca e non è visibile.

Attualmente i mezzi di soccorso sanitari sono rientrati in postazione e i Vigili del Fuoco attendono lo svuotamento della vasca (stimato 6-7 ore) per il recupero della vittima.