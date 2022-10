CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) – Ritrovato stamattina, 3 ottobre, senza vita il ragazzo di 28 anni disperso da ieri. Stanotte sono stati effettuati i sorvoli da parte dell’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, mentre le squadre hanno ripercorso le creste. All’alba è arrivato l’elicottero della Guardia di Finanza, decollato da Bolzano e durante i sorvoli il ragazzo è stato individuato. Da una prima ricostruzione sarebbe precipitato e i traumi non gli hanno lasciato scampo.

Il giovane era partito ieri mattina dal Passo della Presolana per fare le creste, dal Monte Visolo verso la vetta della Presolana occidentale e poi aveva intenzione di scendere dalla normale. Era d’accordo di ritrovarsi con i familiari al rifugio Rino Olmo ma quando hanno visto che non arrivava hanno dato l’allarme. Sono usciti i tecnici della VI Delegazione Orobica con quattro squadre: tre squadre hanno ripercorso le creste anche durante la notte, insieme con i vigili del fuoco e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di Finanza, un’altra squadra invece è andata verso nord. Stamattina il tragico ritrovamento.

“Un ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione a tutte le realtà che hanno partecipato alle ricerche: oltre al Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico erano presenti il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza di Edolo, Vigili del fuoco e Carabinieri, al Corpo volontari Presolana, al Comune di Castione della Presolana per la collaborazione e all’Hotel Spampatti per l’ospitalità”.