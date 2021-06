Precipitano nella cascata dell’Acquafraggia: un morto e un ferito gravissimo a Piuro

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 12.30 di oggi, domenica 13 giugno

Una donna di 42 anni è morta

PIURO (SO) – Sono precipitati per decine di metri e poi finiti nell’acqua ghiacciata delle cascate dell’Acquafraggia, a Piuro, in Val Bregaglia. Una donna di 42 anni è deceduta, l’uomo 36enne che era con lei è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Gravedona con l’elisoccorso.

Indagano i carabinieri con i militari del Sagf della Guardia di finanza, ma stando a una prima ricostruzione i due sarebbero scivolati da un sentiero del parco. I vigili del fuoco di Mese e Sondrio, i sommozzatori di Treviglio (BG) e il soccorso alpino di Chiavenna sono intervenuti per soccorrerli.