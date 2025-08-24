Precipitato in una zona impervia nel Comasco: Samuele Guggia di Chiavenna muore a 39 anni

Il 39enne, operaio in Svizzera, allevava un gregge di capre

L’incidente sabato sul Monte Duria, a Peglio

CHIAVENNA/PEGLIO (CO) – Chiavenna – città natale della compagna, in cui si era da poco trasferito – e Gravedona – dove era cresciuto – piangono Samuele Guggia. Il 39enne, operaio “ragnista” e allevatore ha perso la vita sabato, sul Monte Duria – nel territorio dell’alto lago comasco – dopo essere precipitato per oltre 150 metri in un dirupo.

L’allarme era scattato nella nottata di venerdì, quando la compagna del 39enne – preoccupata dal mancato rientro dall’alpeggio e dalle telefonate che cadevano nel vuoto – allerta il 112. Le ricerche iniziano immediatamente: impegnati i carabinieri di Menaggio, i tecnici del soccorso alpino civile e militare della Guardia di finanza e i Vigili del fuoco che inviano sul posto squadre Speleo Alpino Fluviali, unità Droni, il nucleo IMSI Catcher della Direzione Regionale Lombardia, specialisti in Topografia Applicata al Soccorso e un’Unità di Comando Locale.

