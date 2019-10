Aveva 43 anni. L’incidente durante una battuta di caccia col padre Luigi

Fisioterapista e preparatore atletico conosciuto aveva lavorato anche nel Milan

ALBAVILLA – Lutto nel mondo del calcio italiano per l’improvvisa scomparsa di Sergio Mascheroni, 43 anni, fisioterapista e preparatore atletico.

La tragedia è accaduta ieri mattina, mercoledì, in montagna: Mascheroni era con il padre in Alta Valle Antrona per una battuta di caccia quando si è verificato l’incidente fatale. Erano circa le 11, Mascheroni è scivolato e precipitato in un canalone. Un volo che non gli ha lasciato scampo.

A dare la notizia della sua morte la squadra del Crotone per la quale Mascheroni lavorava come preparatore atletico. Questo il comunicato diffuso dalla società:

“Perdiamo uno della nostra famiglia. Con il cuore pieno di dolore siamo costretti a dare una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Il nostro preparatore atletico, Sergio Mascheroni, ci ha lasciati improvvisamente a seguito di una tragica fatalità questa mattina a Cheggio. ‘Non riusciamo a credere a quanto accaduto – ha detto il presidente Gianni Vrenna – non ci sono parole, proviamo tanto dolore e sgomento. In un momento così triste il nostro pensiero va alla famiglia di Sergio’. Siamo attoniti, senza parole e non riusciamo ad esprimere tutto il nostro dolore. Ci stringiamo tutti alla famiglia di Sergio.

Il presidente, il direttore generale, i calciatori, i dipendenti e tutta la società piangono Sergio, uomo straordinario, professionista eccezionale”.

Prima di lavorare al Crotone Sergio Mascheroni aveva svolto il ruolo di preparatore anche nel Foggia e nel Milan.

In lutto la comunità di Albavilla, di cui è originaria la famiglia di Sergio: il papà, Luigi Mascheroni, è presidente del Gruppo Bollettone e molto attivo in paese. Sergio risiedeva a Veniano con la moglie Manuela e due bimbi piccoli. Si attende ora di conoscere la data del funerale.