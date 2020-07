Pusiano, camion si ribalta in rotonda, soccorso autista di 53 anni

L’allarme nel primo pomeriggio appena fuori dal tunnel di Pusiano in direzione Lecco

Il camion si è ribaltato su un fianco. Ferito lievemente l’autista

PUSIANO – Spavento nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio, in via Zoli a Pusiano, all’altezza della rotonda fuori dal tunnel, dove un mezzo pesante si è ribaltato.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 15: stando a quanto appreso direttamente sul posto sembra che nell’entrare in rotonda, in direzione Cesana Brianza, il camion dell’azienda Econord si sia ribaltato finendo letteralmente ‘sdraiato’ su un fianco.

Immediato l’intervento dei soccorritori: sul posto si sono portati un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini, i Vigili del Fuoco di Erba e di Como e la Polizia Locale.

Ferito lievemente l’autista del camion, un uomo di 53 anni soccorso in codice verde e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Nessuna particolare conseguenza sulla viabilità.

Ai Vigili del Fuoco il compito di ripulire la carreggiata e di recuperare il mezzo ribaltato.