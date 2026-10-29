Raffaello al Must di Vimercate: la “Dama col liocorno” conquista la Brianza

Questa mattina, giovedì, l’inaugurazione della mostra dedicata a La dama col liocorno di Raffaello

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino all’11 dicembre: già 1700 le prenotazioni per il primo weekend di apertura

VIMERCATE – È stata inaugurata questa mattina, giovedì 29 ottobre, al Must di Vimercate la mostra dedicata a La dama col liocorno di Raffaello, capolavoro proveniente dalla Galleria Borghese di Roma ed esposto per la prima volta in Lombardia. Un appuntamento che ha già suscitato grande interesse: al 28 ottobre le prenotazioni per l’intero periodo espositivo avevano raggiunto quota 9.120, con 1.760 richieste di visita per il primo fine settimana, il 31 ottobre e il 1° novembre (quasi il 50% in più rispetto alle 1.200 registrate nello stesso periodo della mostra dedicata a Venere che benda Amore di Tiziano, allestita a Carate Brianza nel 2025).

L’esposizione, visitabile gratuitamente fino all’11 dicembre, è la nuova tappa del progetto La Grande Arte in Brianza, che dopo Oggiono, Merate e Carate Brianza porta a Vimercate un altro protagonista della storia dell’arte italiana.

L’inaugurazione al Must con il ministro Mazzi

Il taglio del nastro ha riunito al Must i protagonisti dell’iniziativa, a partire da Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, e Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo. Presenti anche Giovanni Morale, curatore della mostra e vicedirettore delle Gallerie d’Italia di Milano, il sindaco di Vimercate Francesco Cereda e Barbara Terenghi, direttrice Sostenibilità di Edison.

La mostra è stata aperta al pubblico alle 15 e sarà visitabile tutti i giorni, dalle 9.30 alle 19, con ingresso gratuito. La prenotazione è obbligatoria nei fine settimana e consigliata anche negli altri giorni. Informazioni e modalità di accesso sono disponibili sul sito lagrandearteinbrianza.it.

A supporto dell’organizzazione degli ingressi e dell’accoglienza dei visitatori ci saranno 120 volontari che hanno risposto all’appello lanciato nelle scorse settimane.

Un capolavoro di Raffaello per la Brianza

Dipinta nel 1505-1506, La dama col liocorno arriva per la prima volta in Lombardia. L’opera, proveniente dalla Galleria Borghese di Roma, ritrae una giovane donna dall’identità incerta, seduta davanti al parapetto di un loggiato e con un piccolo liocorno tra le braccia, simbolo tradizionale di purezza e castità. Il dipinto richiama per impostazione e struttura compositiva la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci.

Il progetto espositivo è stato curato dall’architetto Dario Curatolo e comprende anche un percorso biografico dedicato a Raffaello, per accompagnare il pubblico alla scoperta della vita e delle principali tappe artistiche del maestro urbinate.

La mostra rappresenta la quarta tappa del progetto La Grande Arte in Brianza, promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro insieme a Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, Galleria Borghese e Comune di Vimercate, con Edison come main partner. Dopo le esposizioni dedicate a Marco d’Oggiono nel 2023, al Narciso di Caravaggio a Merate nel 2024 e alla Venere che benda Amore di Tiziano a Carate Brianza nel 2025, l’iniziativa porta sul territorio un altro capolavoro della storia dell’arte italiana. Le prime tre edizioni hanno registrato complessivamente 75mila visitatori.

Un concorso da 20mila euro per le scuole

Accanto alla mostra, Edison e Fondazione Costruiamo il Futuro lanceranno la quarta edizione del concorso destinato alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Lombardia. In palio un montepremi complessivo di 20mila euro, da assegnare alle classi vincitrici per sostenere le attività didattiche dei rispettivi istituti. I dettagli e le modalità di partecipazione saranno comunicati nelle prossime settimane.

Nel messaggio inviato per l’occasione, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha sottolineato il valore dell’accessibilità al patrimonio artistico, evidenziando come portare i capolavori dai grandi musei ai centri del territorio significhi trasformare la cultura in un’occasione di incontro e partecipazione.

Per Maurizio Lupi, il progetto nasce proprio dalla volontà di rendere la bellezza accessibile alle comunità locali. Il sindaco Francesco Cereda ha ribadito l’orgoglio di Vimercate nell’accogliere un’opera di tale rilievo, sottolineando che la grande arte non appartiene soltanto alle grandi capitali, ma anche ai territori capaci di valorizzarla e condividerla.