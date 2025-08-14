Rapina ai danni di un 89enne, arrestati due egiziani di 19 anni

MILANO – La Polizia di Stato di Milano ha eseguito due arresti per la rapina aggravata in concorso commessa sabato scorso, 9 agosto, da due cittadini egiziani di 19 anni ai danni di un anziano. Sabato 9, poco dopo le ore 9.30, mentre un anziano signore milanese di 89 anni camminava lungo via Neera, due giovani gli si sono avvicinati alle spalle: uno dei due ha portato la mano in prossimità della nuca dell’uomo e gli ha strappato con violenza la collana che indossava, causandogli vistosi segni sul collo, prima di darsi alla fuga con il complice facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti del Gruppo Operativo Falchi della 6^ Sezione della Squadra Mobile milanese, subito intervenuti, hanno verificato le condizioni di salute dell’uomo che ha dichiarato di non aver bisogno di personale medico prime di fornire loro la descrizione della rapina subita. Subito acquisite e visionate numerose immagini delle telecamere di videosorveglianza, intorno alle 12, i poliziotti hanno individuato nei pressi della pensilina della fermata ATM in via Montegani angolo via Neera i due 19enni, che nel frattempo avevano cambiato parte dell’abbigliamento, ritenuti responsabili della rapina consumata la mattina stessa ai danni dell’anziano.

I due giovani con precedenti di polizia, numerosi alias e senza fissa dimora, riconosciuti dalla vittima, al termine degli accertamenti sono stati associati presso la Casa Circondariale Francesco Di Cataldo di Milano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.